В Польше на шахте после подземных толчков пропали два горняка

В Польше после подземных толчков магнитудой 2,5 на шахте в Бельшовице пропали двое горняков. Начата спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По данным издания, подземные толчки произошли около 09:00 по местному времени, которые вызвали обрушение породы. В этот момент в шахте на глубине 780 метров находились семь горняков. Пятерых вывели на поверхность, с двумя нет связи.

Ведется спасательная операция по поиску пропавших горняков. В ней принимают участие около 30 человек. Им приходится в ручную разбирать обрушившуюся породу.

Как сообщили изданию в спасательной службе, поиски пропавших горняков могут занять несколько дней.