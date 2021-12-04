В Польше на шахте после подземных толчков пропали два горняка
Фото: в Польше после подземных толчков на шахте пропали два горняка (pixabay)
В Польше после подземных толчков магнитудой 2,5 на шахте в Бельшовице пропали двое горняков. Начата спасательная операция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
По данным издания, подземные толчки произошли около 09:00 по местному времени, которые вызвали обрушение породы. В этот момент в шахте на глубине 780 метров находились семь горняков. Пятерых вывели на поверхность, с двумя нет связи.
Ведется спасательная операция по поиску пропавших горняков. В ней принимают участие около 30 человек. Им приходится в ручную разбирать обрушившуюся породу.
Как сообщили изданию в спасательной службе, поиски пропавших горняков могут занять несколько дней.
Напомним, 2 декабря в Кривом Роге в результате обвала на шахте погиб проходчик.