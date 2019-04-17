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В Судане после госпереворота арестовали спикера парламента

Новости » Политика    17.04.2019 - 15:50
В Судане после госпереворота арестовали спикера парламента
Фото: Ибрагим Омар (sudanembassy.de)

Также сообщается, что экс-президента Судана перевезли из резиденции в тюрьму

После государственного переворота в Судане арестовали спикера парламента Ибрагима Омара. Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на свои источники.

В частности, Омара задержали в международном аэропорту Хартума.

Кроме того, по данным источника телеканала Al Arabiya в службе безопасности и двух источников в семье отстраненного президента Омара аль-Башира, вечером, 16 апреля, экс-главу государства перевели из резиденции в тюрьму Кобер в Северном Хартуме.

По словам источников в семье Башира, после его отстранения 11 апреля его держали под охраной в президентской резиденции. Источник в тюрьме уточнил, что теперь бывшего президента держат в одиночной камере под усиленной охраной.

Напомним, ранее сообщалось, что президента Омара аль-Башира взяли под стражу военные в ходе военного переворота в Судане.

Как писало РБК-Украина, 11 апреля в Судане произошел госпереворот: в Хартуме прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение.

Добавим, ранее сообщалось, что тысячи суданцев вышли на улицы столицы Хартум с требованием отставки президента страны Омара аль-Башира, который находился у власти почти 30 лет.

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