В Судане произошел военный переворот

Фото: президент Судана Омар аль-Башир (bulawayo24)

Командование готовится сделать важное объявление в эфире

В Хартуме (Судан)11 апреля прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники телеканалов Al-Hadath и Al-Mayadeen.

Сообщается, что группа военнослужащих вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. По данным Al-Hadath, командование готовится сделать важное объявление в эфире, его обещают распространить в ближайшее время.

В частности отмечается, что сейчас закрыт столичный аэропорт, арестован экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн. Есть сведения об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха.

Напомним, вчера у столице Судана Хартуме во время протестов погибли 11 человек, в том числе шесть сотрудников "правительственных сил". Для разгона демонстрантов на антиправительственных протестах полиция использовала слезоточивый газ.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год.