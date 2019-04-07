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В Судане тысячи демонстрантов требуют отставки президента

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 12:01
В Судане тысячи демонстрантов требуют отставки президента
Фото (twitter.com/ikushkush)

Протесты начались 6 апреля в Хартуме

Тысячи суданцев вышли на улицы столицы Хартум с требованием отставки президента страны Омара аль-Башира, который находится у власти почти 30 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Протестующие второй день подряд стоят возле штаб-квартиры вооруженных сил Судана, на территории которого расположены также президентский дворец и министерство обороны. Они настаивают на смене власти в стране.

Ранее сообщалось о гибели одного гражданского во время протестов. 6 апреля полиция применила против митингующих слезоточивый газ и оттеснила их от штаб-квартиры вооруженных сил Судана. Нынешние протесты стали самыми масштабными с начала антипрезидентских выступлений в декабре 2018 года.

Согласно официальным данным, во время антипрезидентских акций погибли уже 32 человека.

Напомним, 6 апреля в Судане во время многотысячного протеста у резиденции президента страны Омара аль-Башира произошли столкновения между демонстрантами и силами безопасности. 

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