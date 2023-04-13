Судан звинуватив у контрабанді золота росіянина, який працював із ПВК "Вагнера"

Справа проти начальника служби безпеки за звинуваченням у перевезенні 5 кілограмів незаконного золота є єдиною, яка просувається у Судані.

Раніше повідомлялося, що у Судані у справі про контрабанду золота допитали близько трьох десятків росіян із компанії Al-Sawlaj.

"Розслідування розглядалося як потенційна невдача для амбіцій РФ у багатій на природні ресурси північноафриканській державі. Це також сигналізувало про ескалацію киплячої боротьби за владу між суданськими військовими та повстанцями, що суперничають, чий лідер налагодив тісні зв'язки з Росією", - йдеться у матеріалі.

Компанія у 2021 році купила ділянку землі у фірми, яка пов'язана з ПВК "Вагнера". У Європейській раді заявляли, що Al-Sawlaj пов'язана з ПВК "Вагнера" і є фактичним прикриттям для найманців у Судані.