UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Судан звинуватив у контрабанді золота росіянина, який працював із ПВК "Вагнера"

Фото: Судан звинуватив у контрабанді золота громадянина РФ (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Влада Судану звинуватила громадянина Росії у контрабанді золота. Він був начальником служби безпеки Al-Sawlaj, яка пов'язана з ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву юрисконсульта компанії Хуведа Мурсала, яку наводить Bloomberg.

Справа проти начальника служби безпеки за звинуваченням у перевезенні 5 кілограмів незаконного золота є єдиною, яка просувається у Судані.

Раніше повідомлялося, що у Судані у справі про контрабанду золота допитали близько трьох десятків росіян із компанії Al-Sawlaj.

"Розслідування розглядалося як потенційна невдача для амбіцій РФ у багатій на природні ресурси північноафриканській державі. Це також сигналізувало про ескалацію киплячої боротьби за владу між суданськими військовими та повстанцями, що суперничають, чий лідер налагодив тісні зв'язки з Росією", - йдеться у матеріалі.

Компанія у 2021 році купила ділянку землі у фірми, яка пов'язана з ПВК "Вагнера". У Європейській раді заявляли, що Al-Sawlaj пов'язана з ПВК "Вагнера" і є фактичним прикриттям для найманців у Судані.

Раніше повідомлялось, що група "Вагнера" займається воєнізованою діяльністю по всьому світу, в тому числі в Африці та на Близькому Сході, і стає дедалі активнішою на фронті в Україні.

Ситуація в Україні стала складнішою для ПВК "Вагнера", тому Євген Пригожин хоче перекинути найманців до Африки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСуданВагнерівці