Судан звинуватив у контрабанді золота росіянина, який працював із ПВК "Вагнера"

Влада Судану звинуватила громадянина Росії у контрабанді золота. Він був начальником служби безпеки Al-Sawlaj, яка пов'язана з ПВК "Вагнера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву юрисконсульта компанії Хуведа Мурсала, яку наводить Bloomberg.
Справа проти начальника служби безпеки за звинуваченням у перевезенні 5 кілограмів незаконного золота є єдиною, яка просувається у Судані.
Раніше повідомлялося, що у Судані у справі про контрабанду золота допитали близько трьох десятків росіян із компанії Al-Sawlaj.
"Розслідування розглядалося як потенційна невдача для амбіцій РФ у багатій на природні ресурси північноафриканській державі. Це також сигналізувало про ескалацію киплячої боротьби за владу між суданськими військовими та повстанцями, що суперничають, чий лідер налагодив тісні зв'язки з Росією", - йдеться у матеріалі.
Компанія у 2021 році купила ділянку землі у фірми, яка пов'язана з ПВК "Вагнера". У Європейській раді заявляли, що Al-Sawlaj пов'язана з ПВК "Вагнера" і є фактичним прикриттям для найманців у Судані.
Раніше повідомлялось, що група "Вагнера" займається воєнізованою діяльністю по всьому світу, в тому числі в Африці та на Близькому Сході, і стає дедалі активнішою на фронті в Україні.
Ситуація в Україні стала складнішою для ПВК "Вагнера", тому Євген Пригожин хоче перекинути найманців до Африки.
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