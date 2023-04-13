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Судан обвинил в контрабанде золота россиянина, работавшего с ЧВК "Вагнера"

Фото: Судан обвинил в контрабанде золота гражданина РФ (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Судана обвинили гражданина России в контрабанде золота. Он был начальником службы безопасности Al-Sawlaj, связанной с ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление юрисконсульта компании Хуведа Мурсала, которое приводит Bloomberg.

Дело против начальника службы безопасности по обвинению в перевозке 5 килограммов незаконного золота является единственным, которое продвигается в Судане.

Ранее сообщалось, что в Судане по делу о контрабанде золота было допрошено около трех десятков россиян из компании Al-Sawlaj.

"Расследование рассматривалось как потенциальная неудача для амбиций РФ в богатом природными ресурсами североафриканском государстве. Это также сигнализировало об эскалации кипящей борьбы за власть между соперничающими суданскими военными и повстанцами, чей лидер наладил тесные связи с Россией", - говорится в сообщении.

Компания в 2021 году купила участок земли у фирмы, связанной с ЧВК "Вагнера". В Европейском совете заявляли, что Al-Sawlaj связан с ЧВК "Вагнера" и является фактическим прикрытием для наемников в Судане.

Ранее сообщалось, что группа "Вагнера" занимается военизированной деятельностью по всему миру, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке, и становится все более активной на фронте в Украине.

Ситуация в Украине стала более сложной для ЧВК "Вагнера", поэтому Евгений Пригожин хочет перебросить наемников в Африку.

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