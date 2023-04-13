Судан обвинил в контрабанде золота россиянина, работавшего с ЧВК "Вагнера"

Дело против начальника службы безопасности по обвинению в перевозке 5 килограммов незаконного золота является единственным, которое продвигается в Судане.

Ранее сообщалось, что в Судане по делу о контрабанде золота было допрошено около трех десятков россиян из компании Al-Sawlaj.

"Расследование рассматривалось как потенциальная неудача для амбиций РФ в богатом природными ресурсами североафриканском государстве. Это также сигнализировало об эскалации кипящей борьбы за власть между соперничающими суданскими военными и повстанцами, чей лидер наладил тесные связи с Россией", - говорится в сообщении.

Компания в 2021 году купила участок земли у фирмы, связанной с ЧВК "Вагнера". В Европейском совете заявляли, что Al-Sawlaj связан с ЧВК "Вагнера" и является фактическим прикрытием для наемников в Судане.