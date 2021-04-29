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Судан приостановил действие соглашения о создании военной базы России

Автор: Артур Родивилов

Судан объявил, что приостановил действие соглашения о создании морской базы с Россией на территории африканской республики. Хартум предупредил об этом Москву.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что действие соглашения, "подписанного Москвой с прежним режимом", приостанавливается "до его утверждения законодательным органом".

В декабре 2020 года сообщалось, что Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане, согласно которому ВМФ сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в этой стране.

В документе говорится, что в Судане смогут одновременно находиться не более 4 российских кораблей и не более 300 человек.

РБК-Украина писало, что военный переворот в Судане, в ходе которого был отстранен президент Омар аль-Башир, произошел 11 апреля 2019 года.

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Новости Украины военная базаСудан