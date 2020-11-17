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Россия планирует построить первую военную базу в Африке

Россия, Вторник 17 ноября 2020 06:23
Россия планирует построить первую военную базу в Африке
Фото: российская военная техника (мультимедиа.минобороны.рф)
Автор: РБК-Украина

Россия планирует построить базу военно-морских сил в Судане. Это будет первая база РФ в Африке после развала СССР.

Об этом сообщает Голос Америки.

В соответствии с соглашением, Судан предоставит России в бесплатное пользование участок земли и возможность пользоваться портовой инфраструктурой.

Сообщается, что база будет состоять из логистического центра, где будет размещено до 300 человек, а также судоремонтного блока. Там смогут находиться до четырех кораблей ВМС. Россия в свою очередь согласилась бесплатно поставлять оружие и военное оборудование для воздушной обороны базы.

К слову, недавно США объявили о планах исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма, после отставки Омара аль-Башира в результате массовых протестов в 2019 году.

Напомним, правительство Судана заключило мирное соглашение с Суданским революционным фронтом (ССФ), альянсом повстанческих группировок из регионов Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил.

РБК-Украина писало, что военный переворот в Судане, в ходе которого был отстранен президент Омар аль-Башир, произошел 11 апреля 2019 года.

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