Судан призупинив дію угоди про створення військової бази Росії

Судан оголосив, що призупинив дію угоди про створення морської бази з Росією на території африканської республіки. Хартум попередив про це Москву.
Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.
Уточнюється, що дія угоди, "підписаної Москвою з колишнім режимом", припиняється "до її затвердження законодавчим органом".
У грудні 2020 року повідомлялося, що Росія уклала угоду про створення бази російського флоту в Судані, згідно з яким ВМФ зможе 25 років користуватися пунктом матеріально-технічного забезпечення в цій країні.
У документі йдеться, що в Судані зможуть одночасно перебувати не більше 4 російських кораблів і не більше 300 осіб.
РБК-Україна писало, що військовий переворот у Судані, в ході якого був відсторонений президент Омар аль-Башир, стався 11 Квітня 2019 року.