Судан призупинив дію угоди про створення військової бази Росії

Уточнюється, що дія угоди, "підписаної Москвою з колишнім режимом", припиняється "до її затвердження законодавчим органом".

У грудні 2020 року повідомлялося, що Росія уклала угоду про створення бази російського флоту в Судані, згідно з яким ВМФ зможе 25 років користуватися пунктом матеріально-технічного забезпечення в цій країні.

У документі йдеться, що в Судані зможуть одночасно перебувати не більше 4 російських кораблів і не більше 300 осіб.