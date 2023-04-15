Судан охопили бої. Сили швидкого реагування пішли проти армії

"Протиріччя, що мали місце між різними силовими структурами африканської країни останніми місяцями, переросли у відкрите збройне протистояння на вулицях Хартума та інших міст Судану", - пише видання.

Зі столиці надходять повідомлення про перестрілки в районах Еркевіт, околицях Генштабу й поруч з резиденцією лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Зазначається, що обидві сторони використовують важке озброєння, через що над столицею здійснюється густий дим. Зокрема сутички відзначаються й в інших містах, наприклад в Умдурмані, Бахрі та Мараві.

Посольство Туреччини закликало своїх громадян не покидати домівок, а дипмісія рекомендує утриматись від подорожей до Судану без нагальної потреби.

Як пише Reuters, сили швидкого реагування заявили про контроль над міжнародним аеропортом Хартума.

"Журналіст Reuters бачив гармати і бронетехніку, розгорнуті на вулицях, і чув звуки пострілів з важкого озброєння поблизу штаб-квартир як армії, так і сил швидкого реагування", - відзначає видання.