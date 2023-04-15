Судан охватили бои. Силы быстрого реагирования пошли против армии

"Противоречия, имевшие место между разными силовыми структурами африканской страны в последние месяцы, переросли в открытое вооруженное противостояние на улицах Хартума и других городов Судана", - пишет издание.

Из столицы поступают сообщения о перестрелках в районах Эркевит, окрестностях Генштаба и рядом с резиденцией лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Отмечается, что обе стороны используют тяжелое вооружение, поэтому над столицей образуется густой дым. В частности, столкновения отмечаются и в других городах, например в Умдурмане, Бахре и Мараве.

Посольство Турции призвало своих граждан не покидать дома, а дипмиссия рекомендует воздержаться от путешествий в Судане без необходимости.

Как пишет Reuters, силы быстрого реагирования заявили о контроле над международным аэропортом Хартума.

"Журналист Reuters видел пушки и бронетехнику, развернутые на улицах, и слышал звуки выстрелов из тяжелого вооружения вблизи штаб-квартир как армии, так и сил быстрого реагирования", - отмечает издание.