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Судан охватили бои. Силы быстрого реагирования пошли против армии

Фото: Судан охватили бои. Силы быстрого реагирования пошли против армии (кадр из видео)
Автор: Сергей Пышкин

В столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.

"Противоречия, имевшие место между разными силовыми структурами африканской страны в последние месяцы, переросли в открытое вооруженное противостояние на улицах Хартума и других городов Судана", - пишет издание.

Из столицы поступают сообщения о перестрелках в районах Эркевит, окрестностях Генштаба и рядом с резиденцией лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Отмечается, что обе стороны используют тяжелое вооружение, поэтому над столицей образуется густой дым. В частности, столкновения отмечаются и в других городах, например в Умдурмане, Бахре и Мараве.

Посольство Турции призвало своих граждан не покидать дома, а дипмиссия рекомендует воздержаться от путешествий в Судане без необходимости.

Как пишет Reuters, силы быстрого реагирования заявили о контроле над международным аэропортом Хартума.

"Журналист Reuters видел пушки и бронетехнику, развернутые на улицах, и слышал звуки выстрелов из тяжелого вооружения вблизи штаб-квартир как армии, так и сил быстрого реагирования", - отмечает издание.

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Судан