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Судан готов нормализовать отношения с Израилем

Автор: РБК-Украина

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Отмечается, что парламент Судана должен быть создан в соответствии с соглашением о разделении власти между военными и гражданскими лицами, которые совместно управляли Суданом после свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году.

15 сентября Биньямин Нетаньяху и министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме при участии Дональда Трампа.

Кроме того, Дональд Трамп заявлял, что еще пять или шесть стран могут подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем.

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