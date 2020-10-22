Судан готов нормализовать отношения с Израилем

Отмечается, что парламент Судана должен быть создан в соответствии с соглашением о разделении власти между военными и гражданскими лицами, которые совместно управляли Суданом после свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году.

15 сентября Биньямин Нетаньяху и министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме при участии Дональда Трампа.

Кроме того, Дональд Трамп заявлял, что еще пять или шесть стран могут подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем.