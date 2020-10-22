Судан готовий нормалізувати відносини з Ізраїлем

Наголошується, що парламент Судану повинен бути створений відповідно до угоди про поділ влади між військовими і цивільними особами, які спільно управляли Суданом після повалення президента Омара аль-Башира у 2019 році.

15 вересня Біньямін Нетаньяху і міністри закордонних справ ОАЕ та Бахрейну підписали угоди про нормалізацію відносин між країнами. Церемонія проходила в Білому домі за участю Дональда Трампа.

Крім того, Дональд Трамп заявляв, що ще п'ять або шість країн можуть підписати угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.