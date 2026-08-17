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Главная » Новости » Война в Украине

Судам усилят защиту от атак РФ: что готовят ВМС Украины

12:30 17.08.2026 Пн
2 мин
Главный приоритет украинских моряков остается неизменным
aimg Анастасия Никончук
Судам усилят защиту от атак РФ: что готовят ВМС Украины Фото: атака судна в Одессе (GettyImages)
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ВМС ВСУ усиливают меры для защиты гражданского судоходства и побережья от российских атак. Отдельное внимание уделяется безопасности зернового коридора, подготовке экипажей и развитию подразделений БПЛА-перехватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию командующего ВМС вицеадмирала Алексея Неижпапы в сети Facebook.

Защита судоходства остается приоритетом

Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа подвел итоги работы корабельно-катерного состава за первое полугодие 2026 года.

По его словам, украинские ВМС должны сделать все возможное для повышения безопасности гражданского судоходства, в частности в рамках функционирования зернового коридора.

Неижпапа подчеркнул, что главным приоритетом ВМС остается защита гражданского судоходства и побережья Украины от российских атак.

За первое полугодие корабли и катера прошли около 350 тысяч морских миль и совершили более 7 тысяч выходов в море.

Также были развернуты дополнительные подразделения БПЛА-перехватчиков, а работа над усилением этого направления продолжается.

"Все сводится к одному – сохранению жизни. Это наша главная цель, которая всегда будет стоять на первом месте", – подчеркнул командующий.

ВМС усиливают подготовку экипажей

Неижпапа отметил важность передачи боевого опыта и качественной подготовки военнослужащих.

"К сожалению, опыт часто приобретается кровью. И его передача также является приоритетом. Качественная подготовка подразделений – залог сохранения жизни и успешного выполнения задач", – отметил вицеадмирал.

За последние полгода материально-техническую базу ВМС существенно усилили. В подразделениях появились современные тренажеры, симуляторы и имитаторы дронов, которые позволяют готовить экипажи в условиях, максимально приближенных к реальным.

Напоминаем, что 17 августа российские войска в очередной раз нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того.

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