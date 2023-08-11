Суд зобов'язав УПЦ МП повернути майно Нижньої лаври заповіднику

Так, 10 серпня, після судових слухань Господарський суд міста Києва ухвалив рішення, яким зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (чоловічий монастир) УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом їх повернення.

"Мова йде про 79 об’єктів Нижньої kаври", - зазначили у МКІП.

Водночас, адміністрація заповідника повідомила, що з 11 серпня закриває доступ для відвідувачів нижньої Лаври.

"Через системне перешкоджання роботі заповідника щодо доступу до приміщень Нижньої лаври, з метою врегулювання визначених питань його адміністрацією ухвалене таке рішення: із 7.00 11 серпня 2023 року тимчасово припинити доступ на територію нижньої Лаври всіх відвідувачів (за виключенням священників, ченців і працівників чоловічого монастиря)", - заявили в адміністрації.

Для проведення богослужінь та відвідувань на території заповідника буде відкрито п'ять храмів:

преподобного Сергія Радонезького;

преподобного Агапіта Печерського;

храм Воскресіння Христового ("Афганська церква");

преподобного Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою;

Успенський собор.

Ситуація у Києво-Печерській лаврі

Ще 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП, зобов'язавши представників Московського патріархату залишити територію.

Після цього ченці та віряни УПЦ МП всіляко перешкоджали роботі комісії, яка мала інвентаризувати майно на території Лаври. Наприклад, 4 липня туди прибула комісія з Мінкульту, однак віряни блокували входи до будівель.

9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) УПЦ та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра".

Підставою для розірвання договору стала низка порушень, які були встановлені під час перевірки комісією МКІП та заповідником.

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