Суд обязал УПЦ МП вернуть имущество Нижней Лавры заповеднику

Так, 10 августа, после судебных слушаний Хозяйственный суд Киева принял решение, которым обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужской монастырь) УПЦ устранить препятствия в пользовании имуществом Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" путем их возвращения.

"Речь идет о 79 объектах Нижней лавры", - отметили в МКИП.

В то же время администрация заповедника сообщила, что с 11 августа закрывает доступ для посетителей нижней Лавры.

"Из-за системного препятствования работе заповедника относительно доступа к помещениям Нижней лавры с целью урегулирования определенных вопросов его администрацией принято следующее решение: с 7.00 11 августа 2023 года временно прекратить доступ на территорию нижней Лавры всех посетителей (за исключением работников мужского монастыря) ", - заявили в администрации.

Для проведения богослужений и посещений на территории заповедника будут открыты пять храмов:

преподобного Сергея Радонежского;

преподобного Агапита Печерского;

храм Воскресения Христова ("Афганская церковь");

преподобного Антония и Феодосия Печерских с Трапезной палатой;

Успенский собор.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре

Еще 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП, обязав представителей Московского патриархата покинуть территорию.

После этого монахи и верующие УПЦ МП всячески препятствовали работе комиссии, которая должна инвентаризировать имущество на территории Лавры. Например, 4 июля туда прибыла комиссия из Минкульта, однако верующие блокировали входы в здания.

9 августа 2023 года Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора безвозмездного пользования, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) УПЦ и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра".

Основанием для расторжения договора стал ряд нарушений, установленных в ходе проверки комиссией МКИП и заповедником.

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