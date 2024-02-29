Суд зобов'язав Трампа сплатити 454 млн доларів для подання апеляції, він вирішив торгуватися

За словами адвокатів, Трамп хоче оскаржити рішення, ухвалене 16 лютого нью-йоркським суддею Артуром Енгороном, за яким екс-президенту, серед іншого, на три роки забороняється займати керівні позиції в будь-якій компанії штату Нью-Йорк або брати позики в банках, зареєстрованих у цьому штаті.

Але, щоб подати апеляцію, необхідно внести заставу у розмірі повної суми, присудженої судом, у місячний строк. Інакше прокуратура штату Нью-Йорк має право стягнути ці кошти будь-якої миті.

У позові, поданому генеральним прокурором Нью-Йорка Летішей Джеймс, за яким виніс рішення суддя Енгорон, Трампа та його сімейний бізнес звинувачували у завищенні його власного статку на 3,6 млрд доларів на рік протягом десяти років з метою ввести в оману банки і заради найкращих умов позик.

Суддя не став скасовувати бізнес-ліцензії Трампа, що, на думку деяких експертів, могло фактично покласти край його бізнес-імперії. Однак він призначив Трампу штраф у 354,9 млн доларів, і минулого тижня ця сума з урахуванням відсотків, що набігли, досягла вже 454,2 млн доларів.

Як заявили адвокати Трампа, застава 100 млн доларів, а також постійний нагляд за Trump Organization з боку призначеного судом спостерігача будуть більш ніж достатніми для забезпечення судового рішення.

Судові справи проти Трампа

Проти Дональда Трампа висунули понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах: щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року, неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив президентську посаду та ін.

16 лютого 2024 року суд Нью-Йорка зобов'язав Дональда Трампа виплатити понад 350 млн доларів. Він визнаний винним у умисних фінансових махінаціях упродовж десяти років. Також суддя заборонив Трампу обіймати посади керівника чи директора будь-якої нью-йоркської корпорації протягом трьох років.

Крім того, Трамп може бути притягнутий до громадянської відповідальності за дії учасників штурму Капітолію 6 січня 2021 року.