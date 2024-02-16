Суд зобов'язав Трампа виплатити понад 350 мільйонів доларів у справі про шахрайство

Суд Нью-Йорку зобов’язав Дональда Трампа виплатити понад 350 мільйонів доларів. Його визнано винним в умисних фінансових махінаціях протягом десяти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Також суддя заборонив Трампу обіймати посади керівника чи директора будь-якої нью-йоркської корпорації протягом трьох років.

Нагадаємо, що у позові, поданому генеральним прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс, Трампа та його сімейний бізнес звинувачують у завищенні його власних статків на 3,6 мільярда доларів на рік протягом десяти років. Це було зроблено для того, щоб обдурити банкірів задля кращих умов позики.

На суді Трамп заперечив свою провину та назвав справу політичною вендетою. Очікується, що Трамп оскаржить п'ятничне рішення.

Проблеми Дональда Трампа з висуванням у президенти

Керівник виборчої комісії штату Мен Шенна Белоуз 28 грудня виключила Трампа із виборчого бюлетеня на виборах 2024 року. Рішення засноване на 14-й поправці Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку.

Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Трамп заперечує правопорушення, пов'язані зі штурмом Капітолію, та вважає юридичні претензії безпідставними.

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