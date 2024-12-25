Суд зобовʼязав провести повну перевірку декларацій ірпінського депутата Пікулика

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на копію відповідного рішення.

"До Київського окружного адміністративного суду звернулась Громадська організація "За краще життя сьогодні" із позовом до Національного агентства запобігання корупції про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дії", - зазначається у документі.

Зокрема йдеться про відмову НАЗК відреагувати на численні звернення активістів з вимогою провести перевірку декларації депутата Олександра Пікулика.

Як відомо, напередодні активісти оприлюднили розслідування, у якому викрили незадекларовані статки Пікулика.

Зокрема депутат Ірпінської ради не задекларував майно вартістю в сотні мільйонів гривень. А більшість компаній Пікулика оформлені на його дружину Пуставську, яка не зазначена в декларації депутата.

Крім того, депутат не задекларував коштовні годинники, зброю та елітний автопарк. Зокрема, Mercedes-Benz s63 AMG, зареєстрований на Пуставську Галину Володимирівну.

Авто перебуває в постійному користуванні Пікулика, а його вартість становить понад десять мільйонів гривень. Саме на цьому авто з дозволу КОВА Пікулик під час війни 4 рази перетинав кордон. Однак на запит журналістів в адміністрації так і не змогли надати інформацію щодо мети таких подорожей Пікулика.

Також раніше журналісти публікували документи, відповідно до яких, мати Пікулика витратила 32 мільйони гривень на покупку близько 10 квартир в елітному ЖК Ірпеня. До того ж, пенсіонерка стала власником 3 комерційних приміщень в тому ж ЖК, що і дружина Пікулика Пуставська. Їх площа - 250 м2, а вартість - щонайменше 15 млн грн.

Загалом, за інформацією розслідувачів, впродовж останніх років Пікулик придбав близько 40 об'єктів нерухомого майна, елітні авто та набув багатомільйонні статутні капітали в декількох фірмах. Значно виросли і незадекларовані статки його матері та дружини.

Також Пікулик неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, у 2020-му поліція спіймала його пʼяним за кермом авто. Пізніше депутат влаштував стрілянину з нагородної зброї в одному з ірпінських ресторанів. Після цього лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко мала намір позбавити його мандату.

Крім того, його звинувачували у незаконному заволодінню ЖК "Центральний", який належав його колишньому партнеру. Наразі за цим фактом триває розслідування.