Суд обязал провести полную проверку деклараций ирпенского депутата Пикулика

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию соответствующего решения.

"В Киевский окружной административный суд обратилась Общественная организация "За лучшую жизнь сегодня" с иском к Национальному агентству предотвращения коррупции о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить действия", - отмечается в документе.

В частности речь идет об отказе НАПК отреагировать на многочисленные обращения активистов с требованием провести проверку декларации депутата Александра Пикулика.

Как известно, накануне активисты обнародовали расследование, в котором разоблачили незадекларированные состояния Пикулика.

В частности депутат Ирпенского совета не задекларировал имущество стоимостью в сотни миллионов гривен. А большинство компаний Пикулика оформлены на его жену Пуставскую, которая не указана в декларации депутата.

Кроме того, депутат не задекларировал ценные часы, оружие и элитный автопарк. В частности, Mercedes-Benz s63 AMG, зарегистрированный на Пуставскую Галину Владимировну.

Авто находится в постоянном пользовании Пикулика, а его стоимость составляет более десяти миллионов гривен. Именно на этом авто с разрешения КОВА Пикулик во время войны 4 раза пересекал границу. Однако на запрос журналистов в администрации так и не смогли предоставить информацию о цели таких путешествий Пикулика.

Также ранее журналисты публиковали документы, согласно которым, мать Пикулика потратила 32 миллиона гривен на покупку около 10 квартир в элитном ЖК Ирпеня. К тому же, пенсионерка стала владельцем 3 коммерческих помещений в том же ЖК, что и жена Пикулика Пуставская. Их площадь - 250 м2, а стоимость - не менее 15 млн грн.

В целом, по информации расследователей, в последние годы Пикулик приобрел около 40 объектов недвижимого имущества, элитные авто и приобрел многомиллионные уставные капиталы в нескольких фирмах. Значительно выросли и незадекларированные состояния его матери и жены.

Также Пикулик неоднократно попадал в скандалы. В частности, в 2020-м полиция поймала его пьяным за рулем авто. Позже депутат устроил стрельбу из наградного оружия в одном из ирпенских ресторанов. После этого лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко намеревалась лишить его мандата.

Кроме того, его обвиняли в незаконном завладении ЖК "Центральный", который принадлежал его бывшему партнеру. Сейчас по данному факту продолжается расследование.