Суд обязал провести полную проверку деклараций ирпенского депутата Пикулика
Киевский окружной административный суд вынес определение об открытии производства по административному делу относительно полной проверки декларации ирпенского депутата Александра Пикулика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию соответствующего решения.
"В Киевский окружной административный суд обратилась Общественная организация "За лучшую жизнь сегодня" с иском к Национальному агентству предотвращения коррупции о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить действия", - отмечается в документе.
В частности речь идет об отказе НАПК отреагировать на многочисленные обращения активистов с требованием провести проверку декларации депутата Александра Пикулика.
Как известно, накануне активисты обнародовали расследование, в котором разоблачили незадекларированные состояния Пикулика.
В частности депутат Ирпенского совета не задекларировал имущество стоимостью в сотни миллионов гривен. А большинство компаний Пикулика оформлены на его жену Пуставскую, которая не указана в декларации депутата.
Кроме того, депутат не задекларировал ценные часы, оружие и элитный автопарк. В частности, Mercedes-Benz s63 AMG, зарегистрированный на Пуставскую Галину Владимировну.
Авто находится в постоянном пользовании Пикулика, а его стоимость составляет более десяти миллионов гривен. Именно на этом авто с разрешения КОВА Пикулик во время войны 4 раза пересекал границу. Однако на запрос журналистов в администрации так и не смогли предоставить информацию о цели таких путешествий Пикулика.
Также ранее журналисты публиковали документы, согласно которым, мать Пикулика потратила 32 миллиона гривен на покупку около 10 квартир в элитном ЖК Ирпеня. К тому же, пенсионерка стала владельцем 3 коммерческих помещений в том же ЖК, что и жена Пикулика Пуставская. Их площадь - 250 м2, а стоимость - не менее 15 млн грн.
В целом, по информации расследователей, в последние годы Пикулик приобрел около 40 объектов недвижимого имущества, элитные авто и приобрел многомиллионные уставные капиталы в нескольких фирмах. Значительно выросли и незадекларированные состояния его матери и жены.
Также Пикулик неоднократно попадал в скандалы. В частности, в 2020-м полиция поймала его пьяным за рулем авто. Позже депутат устроил стрельбу из наградного оружия в одном из ирпенских ресторанов. После этого лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко намеревалась лишить его мандата.
Кроме того, его обвиняли в незаконном завладении ЖК "Центральный", который принадлежал его бывшему партнеру. Сейчас по данному факту продолжается расследование.
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