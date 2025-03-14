Суд зобов'язав поновити тисячі звільнених держслужбовців у низці міністерств США

Рішення ухвалив окружний суддя США Вільям Алсуп під час слухань у Сан-Франциско. Його рішення стосується працівників, які перебувають на випробувальному терміні в Міністерстві оборони США, Міністерстві у справах ветеранів, Міністерстві сільського господарства, Міністерстві енергетики, Міністерстві внутрішніх справ і Міністерстві фінансів.

Суддя зазначив, що Управління кадрового менеджменту США (OPM), кадровий департамент федеральних відомств, неправомірно наказав цим відомствам масово звільняти працівників, хоча у нього не було на це повноважень.

"Це сумний день, коли наш уряд звільняє хорошого працівника і каже, що це було зроблено за результатами роботи, коли вони добре знають, що це брехня", - сказав Алсуп, призначений колишнім президентом США Біллом Клінтоном.

Під час слухань суддя заявив, що відомства можуть проводити масові звільнення, але при цьому вони мають дотримуватися низки законодавчих вимог.

Працівники на випробувальному терміні, як правило, мають менше одного року досвіду роботи на своїх посадах, хоча деякі з них є федеральними службовцями з багаторічним стажем. Вони мають менше гарантій зайнятості, ніж інші держслужбовці, але, як правило, можуть бути звільнені лише за невиконання своїх обов'язків.

Алсуп наказав відомствам поновити на роботі працівників, звільнених протягом останніх кількох тижнів, до завершення судового процесу за позовом профспілок, некомерційних груп та штату Вашингтон.

Суддя не наказав поновити працівників згаданим у позові 16 іншим відомствам, але сказав, що негайно винесе письмове рішення, яке може розширити постанову від четверга, 13 березня.

Серед позивачів - Американська федерація державних службовців, яка представляє інтереси 800 тисяч федеральних працівників. Президент профспілки Еверетт Келлі у своїй заяві назвав це рішення важливою перемогою над "адміністрацією, яка прагне завдати шкоди федеральним установам та їхній роботі в інтересах американської громадськості".

У Трампа і в Мін'юсті не згодні

Водночас, прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт у своїй заяві зазначила, що суддя не мав повноважень ухвалювати таке рішення та що адміністрація "негайно дасть відсіч".

"Президент має повноваження здійснювати владу всієї виконавчої гілки - судді одноосібних окружних судів не можуть зловживати владою всієї судової системи, щоб зірвати порядок денний президента", - сказала Левітт.

У четвер Міністерство юстиції повідомило про намір подати апеляцію на рішення Алсупа до 9-го окружного апеляційного суду США.

Рішення судді Алсупа стало найбільш суттєвим ударом по зусиллях Трампа і його головного радника Ілона Маска щодо радикального скорочення федеральної бюрократії. До четверга урядові установи мають подати плани другої хвилі масових звільнень і скорочення своїх бюджетів.