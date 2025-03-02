Адміністрація Трампа ввела нові звіти для федеральних службовців, - CNN

Федеральним службовцям у багатьох держустановах США наказали звітувати перед адміністрацією Трампа про свої робочі досягнення за минулий тиждень. За ігнорування цієї директиви погрожують звільненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанію CNN.

За словами джерел у профспілці та кількох співробітників, електронні листи під назвою "Що ви зробили минулого тижня? Частина II", були надіслані, зокрема, працівникам Федерального бюро в'язниць, Адміністрації загальних служб, Бюро фінансового захисту споживачів, Офісу управління персоналом, Адміністрації соціального забезпечення, а також департаментам освіти та у справах ветеранів.

Працівникам знову було запропоновано відповісти на електронні листи, які майже у всіх випадках надходили з нової електронної адреси Офісу управління персоналом (OPM), з п'ятьма пунктами своїх досягнень і надіслати копії своїм керівникам. Однак цього разу їм сказали, що це буде щотижневою вимогою, яку слід виконувати щопонеділка до 23:59 за східноєвропейським часом.

Заплутані електронні листи

Співробітники Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) також отримали директиву в п'ятницю, 28 лютого. Однак два електронні листи, надіслані співробітникам CDC, які переглянула CNN, були надіслані зі списку розсилки Національного інституту охорони здоров'я, і було незрозуміло, чи будуть відповіді спрямовані до OPM.

Аналогічний масовий електронний лист без попередження було надіслано минулої суботи понад 2 мільйонам федеральних службовців. Це сталося невдовзі після того, як Ілон Маск у соцмережі X оголосив, що працівники повинні будуть розповісти, що вони робили на роботі впродовж минулого тижня, попередивши: "Відсутність відповіді буде сприйнята як відставка". Їм було дано термін до 23:59 за східноєвропейським часом минулого понеділка.

Цей електронний запит, який надійшов від Офісу управління персоналом, але не містив загрози звільнення, викликав масову плутанину і занепокоєння серед працівників та відомств.

Кілька відомств, зокрема ФБР, Міністерство оборони, Державний департамент, Міністерство внутрішньої безпеки та Міністерство енергетики, наказали своїм працівникам не відповідати на нього. Інші відомства сказали своїм співробітникам, що відповідь є добровільною, а треті вимагали, щоб їхні працівники підкорилися.

За кілька годин до дедлайну, OPM надав вказівку, що відповідь на електронний лист є добровільною.

Вимоги у Міноборони США

Також у п'ятницю міністр оборони Піт Гегсет наказав усім цивільним працівникам Пентагону відповісти на аналогічного електронного листа, який вони отримають у понеділок, з проханням вказати п'ять пунктів "про їхні досягнення за попередній тиждень". Про це свідчить копія службової записки, підписаної Гегсетом, яку отримала CNN. У записці зазначається, що вона відрізняється від попередніх вказівок агентства, які призупиняли відповіді на перший електронний лист.

Цивільні працівники отримали окрему інструкцію, в якій зазначалося, що електронний лист надходитиме з Пентагону та що відповіді працівників також залишатимуться всередині Міністерства оборони, а не надходитимуть до Офісу управління персоналом.

Міністерство нацбезпеки

За словами джерела CNN, співробітники Міністерства національної безпеки (МНБ) отримали електронного листа "Що ви робили минулого тижня? Частина II" електронною поштою ввечері у п'ятницю. В суботу керівництво відомства розіслало працівникам електронного листа, в якому йшлося про те, що відомство збирає власний список досягнень.

"У рамках нашої внутрішньої підзвітності та звітності, ми запроваджуємо структурований процес, за допомогою якого співробітники мають подати короткий огляд своїх ключових досягнень за попередній тиждень. Цей захід відповідає і доповнює наміри нещодавніх вказівок Офісу управління персоналом, залишаючись при цьому внутрішньою справою МНБ, зважаючи на нашу відповідальність за національну безпеку", - йдеться в електронному листі відомства.

Міністерство нацбезпеки дало своїм співробітникам час до 23:59 понеділка за східноєвропейським часом, щоб вони надіслали на внутрішню електронну адресу відомства список пунктів, які підсумовують їхні тижневі досягнення.

"Перевірка пульсу" і "мильна бульбашка"

За даними Білого дому, на перший електронний лист відповіли один мільйон федеральних службовців. Роз'яснюючи параметри директиви, прес-секретар Кароліна Левітт, сказала: "Керівники відомств визначатимуть найкращі практики для своїх співробітників у своїх конкретних відомствах".

Виступаючи у середу, 26 лютого, на першому засіданні Кабінету міністрів Трампа під час його другого терміну, Ілон Маск заявив, що електронний лист не був "оцінкою роботи", а скоріше "перевіркою пульсу".

"Ми вважаємо, що в уряді є кілька людей, які значаться на державній службі, але померли. Можливо, саме тому вони не можуть відповісти. І деякі люди, які не є реальними людьми, ніби вони буквально вигадані особи, які отримують зарплатні чеки. Тож ми буквально намагаємося з'ясувати, чи існують ці люди, чи живі вони, і чи можуть вони написати електронного листа", - сказав він.

Однак Трамп швидко перервав його і заявив, що ті федеральні працівники, які не відповіли на електронного листа, перебувають у "мильній бульбашці" та ризикують підпасти на звільнення.

"Ті мільйони людей, які не відповіли Ілону, перебувають у мильній бульбашці. Можливо, вони підуть, можливо, їх немає поруч, можливо, у них інша робота, можливо, вони переїхали, і вони не там, де повинні бути", - додав президент.