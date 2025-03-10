Співробітникам Мінохорони здоров'я США пропонують звільнення з одноразовою виплатою

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США (HHS) пропонує 80 тисячам своїх працівників звільнитися з одноразовою виплатою 25 тисяч доларів. Це частина програми президента Дональда Трампа зі скорочення витрат державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Видання зазначає, що працівники можуть приймати пропозицію з понеділка і мають час до 17:00 п'ятниці, щоб надати відповідь на так звану "пропозицію добровільного звільнення".

Електронного листа було надіслано усім співробітникам департаменту, до якого входять Центри з контролю і профілактики захворювань в Атланті, Національні інститути здоров'я, а також Управління з контролю за продуктами і ліками у штаті Меріленд.

Електронне повідомлення було розіслане "широкому колу співробітників HHS", потрапивши до їхніх поштових скриньок за кілька днів до того, як керівники відомств повинні були запропонувати плани щодо скорочення штату працівників.

Мінохорони здоров'я та соціальних служб США - одне з найдорожчих федеральних відомств уряду з річним бюджетом близько 1,7 трлн доларів. Кошти переважно витрачаються на медичне обслуговування мільйонів людей, застрахованих у програмах Medicare (для людей похилого віку) та Medicaid (для інвалідів та бідних американців).

У лютому міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший пообіцяв негайно звільнити 600 співробітників Національного інституту охорони здоров'я, що займається біомедичними дослідженнями. За його словами, деякі працівники "ухвалювали дуже погані рішення" стосовно рекомендацій із харчування.

AP зазначає, що останній крок зі скорочення кількості федеральних працівників охорони здоров'я був зроблений у період, коли Центр контролю та профілактики захворювань допомагає боротися зі спалахом смертельного кору в Західному Техасі та Нью-Мексико, а законодавці обговорюють глибокі скорочення програми Medicaid у федеральному бюджеті.