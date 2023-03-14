Суд зобов’язав Коболєва носити електронний браслет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду.

В результаті розгляду суд вирішив накласти на Коболєва додатковий обов’язок, а саме носити електронний браслет, проте заставу залишив на рівні 229 млн гривень.

Прокурори подали клопотання щодо зміни запобіжного заходу ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву та просили змінити запобіжний захід на тримання під вартою з правом внесення застави 365 млн гривень.

РБК-Україна писало про те, що детективи НАБУ повідомили про підозру Коболєву, який у 2018 році, під час очолювання посади голови правління НАК "Нафтогаз України", отримав 10 млн доларів премії.

Вищий антикорупційний суд, зі свого боку, відмовився відправляти Коболєва до СІЗО, внаслідок чого САП вирішила оскаржити рішення судді.

Колишній очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв не вніс 229 млн грн застави, яку йому назначив Вищий антикорупцій суд в якості запобіжного заходу.

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