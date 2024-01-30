Суд знову залишив Князєва під вартою та зменшив розмір застави

"30 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду", - сказано в повідомленні.

Вказано, що запобіжний захід тримання під вартою продовжено до 29 березня.

Окрім цього суд постановив зменшити розмір застави з 20 млн гривень до 18,168 млн гривень. Якщо цю суму буде внесено, Князєв зможе вийти з-під варти, але на нього буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Справа Всеволода Князєва

15 травня поточного року ексголову Верховного суду Князєва спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Це зробило Князєва найбільш високопоставленим чиновником України, якого затримали подібним чином. Вже наступного дня пленум Верховного суду достроково припинив його повноваження.

Суд обрав запобіжний захід Князєву з можливістю внесення застави, однак її розмір вже декілька разів зменшували. Востаннє розмір застави зменшили із 27 до 20 мільйонів гривень.

Більш детально про справу Князєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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