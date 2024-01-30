Суд снова оставил Князева под стражей и уменьшил размер залога

"30 января 2024 года следователь судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продолжил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Указано, что мера пресечения под стражей продлена до 29 марта.

Кроме этого, суд постановил уменьшить размер залога с 20 млн гривен до 18,168 млн гривен. Если эта сумма будет внесена, Князев сможет выйти из-под стражи, но на него будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Дело Всеволода Князева

15 мая текущего года экспредседателя Верховного суда Князева поймали на взятке в размере 2,7 млн. долларов. Это сделало Князева самым высокопоставленным чиновником Украины, задержанным подобным образом. Уже на следующий день пленум Верховного суда досрочно прекратил его полномочия.

Суд избрал меру пресечения Князеву с возможностью внесения залога, однако ее размер уже несколько раз уменьшали. В последний раз размер залога уменьшили с 27 до 20 миллионов гривен.

Более подробно о деле Князева можете узнать в материале РБК-Украина.

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