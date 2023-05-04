Суд знову арештував корпоративні права "Укрнафтобуріння"

Суд знову арештував і передав в управління АРМА корпоративні права компанії "Укрнафтобуріння", яка видобуває газ та нафту з державних надр і протиправно привласнила надра Сахалінського нафто-газового родовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

У квітні за матеріалами ДБР суд арештував корпоративні права чотирьох підприємств, зокрема:

ПрАТ "Укрнафтобуріння";

ТОВ "Сахалінське";

ТОВ "Сіріус-1";

ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".

Права були передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Однак 3 травня районний суд Києва скасував раніше винесене ним рішення про арешт корпоративних прав ПрАТ "Укрнафтобуріння" за клопотанням адвоката компанії.

За принципової позиції ДБР та Офісу генерального прокурора наступного дня, 4 травня, Печерський районний суд Києва повторно арештував та передав підприємство в управління АРМА.

Зазначається, що ще у лютому 2023 року ДБР спільно з СБУ викрили протиправну діяльність колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр. Сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки у колишнього народного депутата України VIII скликання. Він за попередньою змовою з посадовцями ПрАТ "НАК "Надра України", Держгеонадра, ТОВ "Сахалінське" та комерційними структурами у період 2003-2022 років фактично привласнив державні корисні копалини.

Під "патронатом" екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур. У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю клали "до кишені" організатори оборудки.

Зокрема, як свідчать матеріали розслідування, через протиправну діяльність посадовців ПрАТ "НАК "Надра України" та низки комерційних структур Україна де-факто втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище на Харківщині.

При тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження відкритого за фактом зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).