Арешт "Укрнафтобуріння". Україні пригрозили судом через 16 млрд гривень нерозподіленого прибутку

Британська група JKX Oil & Gas збирається подати до суду на Україну у зв'язку з арештом її корпоративних прав у видобувній компанії "Укрнафтобуріння".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Андрія Пасішника в Facebook .

Пасішник заявив, що юристи JKX Oil & Gas готують позови щодо захисту порушених прав акціонерів – як до українських, так і міжнародних судів.

Водночас на сайті "Укрнафтобуріння" повідомляється, що компанія оскаржила судове рішення про арешт корпоративних прав.

Станом на 19 квітня в роботі компанії жодних змін не сталося.

Компанія повідомила, що вона має понад 160 млн куб. м газу в підземному сховищі, а на рахунках - близько 1,2 млрд грн грошових коштів, "більша частина з яких буде спрямована на виконання поточних податкових зобов’язань та фінансування капітальних інвестицій".

"Акціонери та топ-менеджери УНБ не розуміють підстав для подібних рішень, а також причин, з яких дані рішення були ухвалені без участі компанії. Керівництво вважає ці дії неправомірними й розцінює їх як спробу заволодіти активами приватного бізнесу", - заявила компанія.

Нагадаємо, компанії JKX Ukraine B.V. належать 10% акцій ПрАТ "ВК Укрнафтобуріння", які вона придбала у 2006 році.

На початку квітня ці акції разом з частками інших акціонерів - Deripon Commercial, Ariana Business та Ares Systems - потрапили під арешт в межах розслідування справи про незаконне заволодіння надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища в Харківській області.

Усі корпоративні права передали в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами.