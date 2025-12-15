Суд змусив Офіс генпрокурора відкрити справу через незаконне переслідування, - Загуменний

"Суд ухвалив рішення, яким зобов’язав Офіс Генерального прокурора зареєструвати кримінальне провадження за фактом завідомо незаконного притягнення мене до кримінальної відповідальності. Йдеться про статтю 372 Кримінального кодексу України - а саме притягнення завідомо невинуватої людини до кримінальної відповідальності", - написав Загуменний.

Керівник апарату КМДА зазначив, що наприкінці вересня правоохоронці вручили йому підозру, і одразу після цього розпочалася дискредитаційна кампанія проти нього в ЗМІ.

"30 вересня 2025 року мені вручили письмову підозру. За версією слідства, я нібито у невстановлений час, у невстановленому місці та разом із невстановленими особами підробив документи, які стали підставою для службового відрядження, - нагадав він.

Загуменний підкреслив, що за весь час розслідування ніхто навіть не спробував дати відповіді на ці ключові запитання.

"Одразу після вручення підозри почала поширюватися інформація про нібито "приватні поїздки" за підробленими документами. Водночас, коли в суді з’являлися свідки, готові підтвердити службовий характер моїх відряджень, сторона обвинувачення заявляла, що це «не має відношення до справи", - зазначив керівник апарату КМДА.

Він наголосив, що суд побачив в діях правоохоронців очевидні факти незаконного переслідування.

"У цій справі йдеться не про пошук правди. Мета - публічно дискредитувати мене і усунути від виконання посадових обов’язків. Суд вбачає очевидні факти незаконного переслідування та зобов’язав зареєструвати провадження щодо незаконних дій з боку сторони обвинувачення. Я переконаний, що в Україні неприпустимо притягати до кримінальної відповідальності та дискредитувати людей за чітку позицію у відстоюванні інтересів громади, а не інтересів тимчасових призначенців. Саме з таким тиском сьогодні стикаються й окремі депутати, які мають принципову позицію та послідовно її відстоюють, у тому числі через маніпуляції темою їхніх службових відряджень", - наголосив Загуменний.