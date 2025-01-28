Мера Ірпеня відсторонили від посади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Ірпінська міська громада - новини".

Маркушин, своєю чергою, підтвердив цю інформацію на своїй Facebook-сторінці.

"Це вже не просто особиста атака на мене - це репресія місцевого самоврядування, яка відкрито та безсоромно набирає обертів прямо на наших очах", - заявив він й додав, що під час засідання суддя "не слухала ні адвокатів, які буквально розгромили всі обвинувачення, ні навіть прокурора".

Справа проти Маркушина

Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює Маркушина у кримінальному правопорушенні, що передбачено ч. 2 ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Згідно з деталями справи, Маркушин 24 серпня 2022-го перетнув українсько-польський кордон й повернувся до України вже 30 числа того ж місяця. Законною підставою для його виїзду, як пише Telegram-канал, могло бути закордонне відрядження, але на той період він офіційно не перебував у ньому. Тоді ж Маркушин перебував у офіційній відпустці, а його обов’язки виконував перший заступник міського голови.

Міський голова стверджує, що виїхав після дозволу від Київської обласної військової адміністрації (ОВА), повернувшись із дронами для фронту. За його словами, він мав право виїхати до 2-річного сина за кордон без додаткових дозволів, а офіційний виїзд був пов'язаний з волонтерською діяльністю.

В травні 2024-го в Ірпінській міськраді та в Маркушина пройшли обшуки.