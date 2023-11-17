Суд змінив запобіжний захід голові Тернопільської облради

Як зазначають у САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу для Головка.

"За рішенням суду до зазначеного підозрюваного застосовано цілодобовий домашній арешт", - наголошують правоохоронці.

Крім цього, суд також вилучив на користь держави понад 805 тисяч гривень, які раніше внесли у якості застави за Головка.

Справа Головка

Нагадаємо, голову Тернопільської облради Михайла Головка та ще кількох місцевих чиновників підозрюють у тому, що вони вимагали від підприємця хабар.

Натомість вони обіцяли забезпечити підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

28 червня суд обрав Головко запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу у розмірі 805 тисяч гривень. Вже наступного дня гроші для виходу голови облради зі слідчого ізолятора внесли.

Але нещодавно прокурори почали просити про повторний арешт Головка, оскільки він порушував зобов'язання, які поклали на нього після виходу під заставу.