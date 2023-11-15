ua en ru
Ср, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прокурори просять знову заарештувати голову Тернопільської облради

Тернопіль, Середа 15 листопада 2023 19:31
UA EN RU
Прокурори просять знову заарештувати голову Тернопільської облради Фото: Михайло Головко, голова Тернопільської облради (facebook.com/mihaylo.holovko)
Автор: Іван Носальський

Прокурори звернулися до суду з проханням змінити запобіжний захід колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, якого підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру України у Facebook.

У САП зазначають, що Головко неодноразово порушував зобов'язання, які поклали на нього після внесення застави у розмірі понад 805 тисяч гривень.

Також неявка Головка на судове засідання 25 жовтня призвела до того, що термін дії процесуальних обов'язків минув, оскільки без підозрюваного неможливо проводити засідання.

"З огляду на це прокурор наполягає на застосуванні більш суворого запобіжного заходу - утримання під вартою, а також стягнути в дохід держави заставу, яка була внесена за підозрюваного - понад 805 тисяч гривень", - додали у відомстві.

Справа Головка

Нагадаємо, 26 червня співробітники Національного антикорупційного бюро затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

За даними правоохоронців, Головко та ще кілька чиновників вимагали у бізнесмена з Тернополя надати гроші за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

Вже 28 червня суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наступного дня заставу внесли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопіль САП Суд Запобіжний захід
NEWS
Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ
Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом