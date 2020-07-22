Суд завтра изберет меру пресечения луцкому террористу

Открыты четыре уголовных производства
Террористу, который вчера захватил автобус с пасажарими в Луцке, сегодня объявят о подозрении. Уже завтра суд изберет ему меру пресечения.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Открыты уголовные производства:
по ч. 2 ст.147 (Захват заложников),
ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами),
ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего),
ст. 258 (Террористический акт) Уголовного Кодекса Украины.
Сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания.
Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Сниданка с 1 + 1" сообщил, что луцком террористу предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия.
"Я уверен, что суд не изберет ни одну меру пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит долгий срок заключения", - заявили в МВД.
Напомним, в МВД объяснили, почему Владимир Зеленский выполнил требование террориста из Луцка.
Отметим, появились фото салона автобуса, в котором террорист удерживал заложников.