Суд завтра обере запобіжний захід луцькому терористу

Фото: автобус з пасажарими (volyn24.com)

Відкрито чотири кримінальні провадження

Нападнику, який вчора захопив автобус з пасажарими у Луцьку, сьогодні оголосять про підозру. Вже завтра суд обере йому запобіжний захід.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Відкриті кримінальні провадження:

за ч. 2 ст.147 (Захоплення заручників),

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами),

ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця),

ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального Кодексу України.

Наразі чоловік поміщений в ізолятор тимчасового тримання.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив, що луцькому терористу висунуто обвинувачення в тероризмі, захопленні заручників, а також у незаконному зберіганні зброї.

"Я впевнений, що суд не обере жоден запобіжний захід, крім утримування під вартою. Далі на нього чекає суд. Він отримає довгий термін ув'язнення", - заявили в МВС.

Нагадаємо, в МВС пояснили, чому Володимир Зеленський виконав вимогу терориста з Луцька.

Відзначимо, з'явилися фото салону автобуса, в якому терорист утримував заручників.