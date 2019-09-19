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Суд завтра изберет меру пресечения "минеру" киевского моста

Новости » Общество    19.09.2019 - 15:34
Суд завтра изберет меру пресечения "минеру" киевского моста
Фото: Алексей Белько (Masi Nayyem)

Сегодня Бельку будет сообщено о подозрении

Суд изберет меру пресечения Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро, в Киеве 20 сентября. Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

Сообщается, что сегодня Белько будет сообщено о подозрении.

"Подозрение вручат сегодня. Квалификация: ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия). Завтра будет избрание меры пресечения. Скорее всего будут просить заключение под стражу", - сообщил адвокат.

Маси Найем сообщил, что Белько ранее рассказал ему обо всех обстоятельствах, предшествовавших вчерашним событиям.

"Оружие, которое было у него, зарегистрировано. Стрелял он в отбойник, чтобы остановить движение машин на мосту. Он не целился в людей, также подтверждают следователи. Мотив его действий - привлечь к себе внимание общества. Не надо политизировать данное событие", - заявил адвокат.

Суд завтра изберет меру пресечения &quot;минеру&quot; киевского моста

Напомним, в Киеве вечером 18 сентября перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Вскоре стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро. Им оказался 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько.

Ранее сообщалось, что дело о "минировании" моста Метро не будут квалифицировать как подготовку к теракту. По словам Андрея Крищенко, полиция согласовала эту позицию с прокуратурой города Киева.

Также, РБК-Украина писало, что полиция не открывала огонь по Алексею Бельку, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, так как он не угрожал жизни мирных жителей.

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