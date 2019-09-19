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Суд завтра обере запобіжний захід "мінеру" київського мосту

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 15:34
Суд завтра обере запобіжний захід "мінеру" київського мосту
Фото: Олексій Белько (Masi Nayyem)

Сьогодні Бельку буде повідомлено про підозру

Суд обере запобіжний захід Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, 20 вересня. Про це повідомив адвокат Масі Найєм Facebook.

Повідомляється, що сьогодні Бельку буде повідомлено про підозру.

"Підозра вручать сьогодні. Кваліфікація: 4 ч. ст. 296 КК (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Завтра буде обрання запобіжного заходу. Швидше за все будуть просити взяття під варту", - повідомив адвокат.

Масі Найєм повідомив, що Белько раніше розповів йому про всі обставини, що передували вчорашнім подіям.

"Зброя, яка була у нього, зареєстрована. Стріляв він у відбійник, щоб зупинити рух машин на мосту. Він не цілився в людей, також підтверджують слідчі. Мотив його дій - привернути до себе увагу суспільства. Не треба політизувати цю подію", - заявив адвокат.

Суд завтра обере запобіжний захід &quot;мінеру&quot; київського мосту

Нагадаємо, в Києві увечері 18 вересня перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Незабаром стало відомо, що співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро. Ним виявився 42-річний виходець з Криму Олексій Белько.

Раніше повідомлялося, що справу про "замінування" мосту Метро не будуть кваліфікувати як підготовку до теракту. За словами Андрія Крищенко, поліція погодила цю позицію з прокуратурою міста Києва.

Також, РБК-Україна писало, що поліція не відкривала вогонь по Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, оскільки він не погрожував життю мирних жителів.

У поліції пояснили, чому не стріляли по київським мінеру Справу "мінера" моста Метро не будуть кваліфікувати як підготовку до теракту, - Крищенко
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