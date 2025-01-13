Суд завершив дослідження доказів у справі ексдепутатки Київради від партії Порошенка

У справі ексдепутатки Київської міської ради, доньки народного депутата від фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" у Верховній раді Володимира Арʼєва - Ярини, яка два роки тому збила жінку на пішохідному переході, суд завершив дослідження доказів сторони обвинувачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Закон і бізнес".
Як відомо, 23 травня 2023 року правоохоронці повідомили про підозру Ярині Ар'євій у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.
Дорожня пригода сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі столиці. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем Volkswagen Polo, наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.
Донька Арʼєва заявила, що визнає свою провину у ДТП, однак відкидає звинувачення у вживанні наркотиків і вважає їх "спланованою дискредитацією".
За даними видання "Закон і бізнес", згідно з висновком судово-медичної (токсикологічної) експертизи у Ар’євої виявлено наркотичну речовину в організмі - метаболіт тетрагідроканабінолу.
Обвинувачення проситиме суд призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 8 років.
Нагадаємо, раніше батька обвинуваченої - Володимира Ар’єва, нардепа від фракції Петра Порошенка у Верховній Раді - було викрито польськими правоохоронцями під час спроби провезти наркотичні засоби із Нідерландів. Тоді справу передали на розгляд Генеральної прокуратури України.
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