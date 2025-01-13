Суд завершил исследование доказательств по делу экс-депутата Киевсовета от партии Порошенко

Как известно, 23 мая 2023 года правоохранители сообщили о подозрении Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.

Дорожное происшествие произошло еще 27 ноября 2022 года в Оболонском районе столицы. Согласно материалам следствия, подозреваемая, управляя автомобилем Volkswagen Polo, приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Дочь Арьева заявила, что признает свою вину в ДТП, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков и считает их "спланированной дискредитацией".

По данным издания "Закон и бизнес", согласно заключению судебно-медицинской (токсикологической) экспертизы у Арьевой обнаружено наркотическое вещество в организме - метаболит тетрагидроканнабинола.

Обвинение будет просить суд назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок 8 лет.

Напомним, ранее отец обвиняемой - Владимира Арьева, нардепа от фракции Петра Порошенко в Верховной Раде - был разоблачен польскими правоохранителями при попытке провезти наркотические средства из Нидерландов. Тогда дело передали на рассмотрение Генеральной прокуратуры Украины.