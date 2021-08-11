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Суд завершил следствие по делу об убийстве российского экс-депутата Вороненкова

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Киев, Среда 11 августа 2021 22:07
Суд завершил следствие по делу об убийстве российского экс-депутата Вороненкова Фото: Денис Вороненков, экс-депутат Госдумы (facebook.com/deputatvoronenkov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский суд завершил следствие по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Суд перешел к этапу дебатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

В ходе дебатов прокурор попросил признать обвиняемых виновными в пособничестве убийству Вороненкова и назначить для них наказание в виде 12 лет пребывания за решеткой.

Также сторона обвинения хочет наказать одного из фигурантов дела еще и за незаконное хранение оружия, назначив ему 3 года за решеткой.

На следующем заседании суда будут заслушивать сторону защиты.

Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. Нападавший был ранен охранником экс-депутата и скончался в больнице. Летом 2017 правоохранители задержали двух подозреваемых - мужчину, который осуществлял слежку за россиянином, а также водителя, подвозившего киллера к месту убийства.

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Денис Вороненков
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