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Суд завершив слідство у справі про вбивство російського екс-депутата Вороненкова

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Київ, Середа 11 серпня 2021 22:07
Суд завершив слідство у справі про вбивство російського екс-депутата Вороненкова Фото: Денис Вороненков, екс-депутат Держдуми (facebook.com/deputatvoronenkov)
Автор: Дмитро Левицький

Український суд завершив слідство у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Суд перейшов до етапу дебатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

У ході дебатів прокурор попросив визнати обвинувачених винними у пособництві вбивству Вороненкова та призначити для них покарання у вигляді 12 років перебування за ґратами.

Також сторона обвинувачення хоче покарати одного з фігурантів справи ще й за незаконне зберігання зброї, призначивши йому 3 роки за ґратами.

На наступному засіданні суду будуть заслуховувати сторону захисту.

Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Нападник був поранений охоронцем екс-депутата та помер у лікарні. Влітку 2017 правоохоронці затримали двох підозрюваних - чоловіка, який здійснював стеження за росіянином, а також водія, який підвозив кілера до місця вбивства.

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Денис Вороненков
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