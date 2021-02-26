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Суд запретил выбирать главу правления ПриватБанка

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 10:31
Суд запретил выбирать главу правления ПриватБанка Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк подает апелляцию на решение Хозяйственного суда г. Киева от 24 февраля о запрете выбора и назначения главы правления банка. Суд принял решение по иску первичной профсоюзной организации работников банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, согласно законодательству, назначение главы правления является исключительной компетенцией наблюдательного совета. Назначение происходит на конкурсной основе.

В банке также напомнили, что профсоюзная организация неоднократно подавала иски в суды и заявления в правоохранительные органы о совершении преступлений, вроде обвинения топ-менеджеров банка в шпионаже.

"Иск и заявление о его обеспечении со стороны профсоюза является очередной попыткой дестабилизации работы банка", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2020 год получили 41,296 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен.

Отметим, 23 января закончился срок действия контракта с главой правления ПриватБанка Петром Крумханзлом, который возглавлял банк в течение последних трех лет. Согласно украинскому законодательству, окончание срока действия контракта требует проведения процедуры конкурсного отбора на должность нового главы правления.

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