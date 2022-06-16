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Суд запретил восьмую партию из списка СНБО

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Киев, Четверг 16 июня 2022 15:49
Суд запретил восьмую партию из списка СНБО Фото: министр юстиции Денис Малюська (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Восьмой апелляционный административный суд запретил политическую партию "Левая оппозиция".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Дениса Малюськи в эфире телемарафона.

По его словам, на сегодня в производстве Восьмого апелляционного административного суда находится 16 дел, по этим делам вынесено уже 8 решений.

"Около часа назад вынесено решение о запрете политической партии "Левая оппозиция", - отметил Малюська.

Он также отметил, что суд сегодня рассматривал запрет ОПЗЖ, но дело отложили на следующий понедельник. Также сегодня будет заседание по запрети "Партии Шария".

Отметим, "Левая оппозиция" находится в списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в который включены пророссийские партии с антиукраинской деятельностью.

Напомним, ранее решениями этого суда были запрещены "Оппозиционный блок", Социалистическая партия, "Наши", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо", "Держава", партия "Справедливости и развития".

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СНБО Денис Малюська
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