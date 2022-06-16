Суд заборонив восьму партію зі списку РНБО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні у провадженні Восьмого апеляційного адміністративного суду перебуває 16 справ, по цих справах винесено вже 8 рішень.

"Близько години тому винесено рішення про заборону політичної партії "Ліва опозиція", - зазначив Малюська.

Він також зазначив, що суд сьогодні розглядав заборону ОПЗЖ, але справу відклали на наступний понеділок. Також сьогодні буде засідання щодо заборони "Партії Шарія".