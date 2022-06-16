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Суд заборонив восьму партію зі списку РНБО

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Київ, Четвер 16 червня 2022 15:49
Суд заборонив восьму партію зі списку РНБО Фото: міністр юстиції Денис Малюська (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив політичну партію "Ліва опозиція".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні у провадженні Восьмого апеляційного адміністративного суду перебуває 16 справ, по цих справах винесено вже 8 рішень.

"Близько години тому винесено рішення про заборону політичної партії "Ліва опозиція", - зазначив Малюська.

Він також зазначив, що суд сьогодні розглядав заборону ОПЗЖ, але справу відклали на наступний понеділок. Також сьогодні буде засідання щодо заборони "Партії Шарія".

Відзначити, "Ліва опозиція" знаходиться в списку Ради національної безпеки і оборони, до якого включено проросійські партії з антиукраїнською діяльністю.

Нагадаємо, раніше рішеннями цього суду були заборонені "Опозиційний блок", Соціалістична партія,"Наші", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо", "Держава", партія "Справедливості і розвитку".

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РНБО Денис Малюська
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