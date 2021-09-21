"Лягут в основу уголовных дел". Корбан рассказал о схемах ухода от уплаты налогов сети "Цитрус"
Бизнесмен Геннадий Корбан обнародовал факты, которые, по его словам, могут лечь в основу уголовных дел и судебных исков в отношении сети магазинов электроники "Цитрус", совладельцем которой он стал в марте 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Корбана в Facebook.
В частности, по словам бизнесмена, через ФОПы, связанные с женой руководителя компании Григория Топала, выводят ежемесячно около 200 000 долларов.
Также Корбан утверждает, что группа компаний существует на грани правового поля, а именно:
- оптовые компании включены в холдинг на 19,5% в связи с наличием проблемы рыночных/трансферных цен;
- ряд компаний находятся за рамками контура в связи с проведением схемных операций с векселями, факторингу, переуступками;
- значительная часть операций проводится через многочисленные СПД с целью избежать налогообложения;
- хроническая убыточность компании (прогноз - 70-80 млн за 9 мес.);
- глобальный уход от уплаты налогов и обязательных платежей: занижение стоимости при импорте;
- практически полная оптимизация налога на прибыль и НДС (за счет налогового кредита, сформированного в т.ч. за счет схемных операций);
- существенная часть расчетов с поставщиками и оптовыми покупателями через "черную кассу";
- при занижении при импорте расчеты с поставщиками осуществляются повсеместно через платежных посредников;
- более 90% з/п выплачивается неофициально;
- наличие "черных касс" во всех магазинах и центральном офисе;
- формирование "черных касс" за счет механизма возвратов;
- работа трейд-ин и сервисных центров практически на 100% через "черную кассу";
- спорное использование торговых марок (наличие судебных процессов);
- группа компаний управляется фондом, руководство которого замешано в уголовных делах (уклонение от налогообложения и др.), и в т.ч. по ряду лиц есть отказ в обслуживании банками по причинам нарушение требований финансового мониторинга;
- наличие значительного количества судебных процессов и уголовных дел.
"Необходимо продлить проверку ТОВ "Цетехно" минимум на 20 дней. Обратить внимание на занижение по импорту (в 4-6 раз). Занижение осуществляется через компанию импортера "Смарт гаджет". Платежи поставщикам-экспортерам осуществляются через платежных посредников-нерезидентов по заниженной стоимости", - отмечает Корбан.
Не о политике. Про Цитрус. Через несколько дней налоговая полиция планирует выйти с актом проверки компаний, работающих...Posted by Gennady Korban on Tuesday, September 21, 2021
Напомним, 1 марта 2021 года Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-инвес", которая владеет правами на ТМ "Цитрус". Изменения вступили в силу с 25 февраля.
Позже стало известно, что юристы Корбана подали исков на общую сумму более 1 млрд грн к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группы юридических лиц, которые он контролирует, а также подготовили жалобы в правоохранительные и налоговые органы.
Как известно, сегодня сеть представлена более чем 70 магазинами в городах Украины, среди которых Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Николаев и другие.