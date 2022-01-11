Суд заборонив "Цитрусу" користуватися торговою маркою та сайтом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Геннадія Корбана у Facebook .

Суд заборонив будь-які дії з товарними знаками "ЦИТРУС дискаунт", "CITRUS discount", "ЦИТРУС", "CITRUS" "ЦИТРУС гаджети та аксесуари", "eton", "like.bike", "AIR MUSIC" та "L.А.Р.Т.І.".

Також суд заборонив "Укрпатенту" до набрання законної сили рішенням суду у цій справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру на зазначені торговельні марки.

Як заявив Корбан, роздрібна мережа компанії тепер має припинити торгівлю під торговою маркою "Цитрус".

Крім того, суд зобов’язав хостингову компанію "Інтернет Інвест" встановити в Реєстрі доменних імен режими сliеntHold та serverHold для доменного імені citrus.ua, а також заборонити будь-які дії із сайтом до вирішення спору по суті.

Представники "Цитрус" заявили, що компанія, на яку було подано цей позов, не входить до групи компаній "Цитрус", сам "Цитрус" не використовує ці торгові марки, а магазини продовжать працювати у штатному режимі.

"Торгова марка, яку Геннадій Корбан прикріпив до своєї публікації, не є спірною і належить зовсім іншій компанії на законних підставах, а рішення суду не вплине на роботу компанії", – заявили в компанії.

"Цитрус" вже подав документи на оскарження рішення суду.