ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суд заборонив "Цитрусу" користуватися торговою маркою та сайтом

Новость на русском →
Київ, Вівторок 11 січня 2022 18:17
Суд заборонив "Цитрусу" користуватися торговою маркою та сайтом Фото: мережа "Цитрус" (citrus.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Господарський суд Києва заборонив групі компаній "Цитрус" користуватися низкою торгових марок, включаючи "Цитрус" та доменне ім'я citrus.ua.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Геннадія Корбана у Facebook.

Суд заборонив будь-які дії з товарними знаками "ЦИТРУС дискаунт", "CITRUS discount", "ЦИТРУС", "CITRUS" "ЦИТРУС гаджети та аксесуари", "eton", "like.bike", "AIR MUSIC" та "L.А.Р.Т.І.".

Також суд заборонив "Укрпатенту" до набрання законної сили рішенням суду у цій справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру на зазначені торговельні марки.

Як заявив Корбан, роздрібна мережа компанії тепер має припинити торгівлю під торговою маркою "Цитрус".

Крім того, суд зобов’язав хостингову компанію "Інтернет Інвест" встановити в Реєстрі доменних імен режими сliеntHold та serverHold для доменного імені citrus.ua, а також заборонити будь-які дії із сайтом до вирішення спору по суті.

Представники "Цитрус" заявили, що компанія, на яку було подано цей позов, не входить до групи компаній "Цитрус", сам "Цитрус" не використовує ці торгові марки, а магазини продовжать працювати у штатному режимі.

"Торгова марка, яку Геннадій Корбан прикріпив до своєї публікації, не є спірною і належить зовсім іншій компанії на законних підставах, а рішення суду не вплине на роботу компанії", – заявили в компанії.

"Цитрус" вже подав документи на оскарження рішення суду.

Як повідомлялося, у березні 2021 року в компанії "Цитрус" змінилися власники: власником 50% однієї з основних юридичних осіб став бізнесмен Геннадій Корбан.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цитрус
NEWS
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
DAILY
Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити