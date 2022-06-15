Суд запретил Социалистическую партию Украины

Решение львовского админсуда может быть обжаловано в Верховном суде.

Доводы СБУ и Министерства юстиции против Социалистической партии заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего Ильи Кивы.

В частности упоминалось о поздравлении Кивой руководителя Кремля Владимира Путина с днем ​​рождения, идеализации им деятельности президента России, а также дело о государственной измене Кивы.

Отметим, Социалистическая партия - одна из старейших политических сил независимой Украины. С основания в 1991 году и до 2010 года ее возглавлял Александр Мороз.

Напомним, Социалистическая партия - уже седьмая запретная политсила, которую Минюст считает пророссийской. До этого суд запретил партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Держава" и "Блок Владимира Сальдо".

Ранее глава Минюста Денис Малюська заявил, что на этой неделе могут запретить еще две партии.