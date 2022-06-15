UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд запретил Социалистическую партию Украины

Фото: Суд запретил Социалистическую партию Украины (socpartia com)
Автор: Валерия Полищук

Восьмой апелляционный суд города Львова запретил деятельность Социалистической партии Украины. Имущество политсилы и всех ее организаций будет передано государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Честно".

Решение львовского админсуда может быть обжаловано в Верховном суде.

Доводы СБУ и Министерства юстиции против Социалистической партии заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего Ильи Кивы.

В частности упоминалось о поздравлении Кивой руководителя Кремля Владимира Путина с днем ​​рождения, идеализации им деятельности президента России, а также дело о государственной измене Кивы.

Отметим, Социалистическая партия - одна из старейших политических сил независимой Украины. С основания в 1991 году и до 2010 года ее возглавлял Александр Мороз.

Напомним, Социалистическая партия - уже седьмая запретная политсила, которую Минюст считает пророссийской. До этого суд запретил партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Держава" и "Блок Владимира Сальдо".

Ранее глава Минюста Денис Малюська заявил, что на этой неделе могут запретить еще две партии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Социал-демократическая партия УкраиныВойна России против Украины