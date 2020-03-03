Суд запретил смену руководства "Центрэнерго"

Окружной административный суд города Киева запретил Фонду государственного имущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

В частности, суд запретил смену исполняющего обязанности генерального директора компании Владимира Потапенко и вносить соответствующие изменения в государственный реестр.

В определении суда говорится, что истцом выступил один из двух членов наблюдательного совета "Центрэнерго", которые были назначены 6 ноября 2019 года акционером компании Ярославом Громко.

Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем - оба на тот момент работали в национализированном "ПриватБанке" юрисконсультами.

Член набсовета в своем иске указал, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора - ред.) согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.

Напомним, Кабмин принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации. Решение о смене менеджмента предприятий принято Фондом госимущества, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации. Убытки "Центрэнерго", по итогам прошлого года могут составить 2,5 млрд.

Отметим, причиной предполагаемой отставки премьера Алексея Гончарука является смена топ-менеджмента энергетической компании "Центрэнерго", которой ранее управляли люди, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Решение о смене менеджмента предприятий было принято, чтобы ускорить подготовку государственной компании к приватизации.