Суд запретил "ГарПоку" тратить деньги "зеленых" еврооблигаций не по назначению

"Ограничение ГП "Гарантированный покупатель" в способе использования средств, перечисленных ему в пределах исполнения постановления КМУ №1049 (о государственных гарантиях на еврооблигации, - ред.), является ничем иным, как публичным обременением средств, направленных на погашение задолженностей перед производителями ВИЭ и наличие которой (ее размер) учитывалась при определении необходимых объемов привлечения средств путем выпуска и размещения "зеленых" облигаций", - говорится в решении суда.

Поэтому Хозяйственный суд города Киева не увидел необходимости в дополнительном обременении этих средств в виде ареста.

"Судом установлено, что средства, направленные на погашение задолженности перед производителями электрической энергии, которым установлен "зеленый" тариф, за указанный в заявлении период ее начисления, обремененные", - говорится в постановлении суда.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ".

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.