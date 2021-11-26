Суд заборонив "ГарПоку" витрачати кошти "зелених" єврооблігацій не за призначенням

"Обмеження ДП "Гарантований покупець" у способі використання коштів, перерахованих йому в межах виконання постанови КМУ №1049 (про державні гарантії на єврооблігації, - ред.), є нічим іншим як публічним обтяженням коштів, спрямованих на погашення заборгованостей перед виробниками ВДЕ та наявність якої (її розмір) враховувалась при визначені необхідних обсягів залучення коштів шляхом випуску та розміщення "зелених" облігацій", - йдеться в рішенні суду.

Відтак Господарський суд міста Києва не побачив необхідності в додатковому обтяженні цих коштів у вигляді арешту.

"Судом встановлено що кошти, спрямовані на погашення заборгованості перед виробниками електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф, за визначений в заяві період її нарахування, є обтяженими", - йдеться постанові суду.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ".

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.