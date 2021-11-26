На НГЗ уменьшили выбросы от печей в четыре раза

На Николаевском глиноземном завершился первый этап масштабной модернизации оборудования. Общая стоимость проекта составит более 200 млн грн. Окончательно работы завершат в первом квартале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу завода в Facebook .

По словам директора по производству НГЗ Владимира Красноярского, выбросы в атмосферу печей кальцинации НГЗ полностью соответствуют требованиям украинского экологического законодательства.

Также на предприятии было принято решение о проведении масштабной модернизации, поскольку уменьшение углеродного следа, который, кстати, и сейчас на заводе низкий, является одним из приоритетных заданий.

"По результатам первого этапа модернизации выбросы одной печи уменьшились вчетверо", - отмечает Красноярский.

На НГЗ отмечают, что пилотный проект разрабатывали представители нескольких институтов, а 80% комплектующих для оборудования, которое использовалось, произведено в Украине.

Ранее президентом Николаевского глиноземного завода было назначено Штефана Цохлінга (Stephan Zöchling). Он будет заниматься стратегией развития предприятия и проектами по внедрению инновационных производственных систем и передовых практик по экологии.

За последние 10 лет на целевые природоохранные мероприятия НГЗ потратил 47 миллионов долларов.